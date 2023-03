Usa: repubblicani chiedono informazioni su rapporto intelligence su origini del Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto senatori repubblicani hanno chiesto alla Direzione nazionale per l’intelligence di fornire le informazioni alla base dell’ultimo rapporto dell’intelligence federale sulle origini del Covid-19. In una lettera alla direttrice, Avril Haines, i senatori hanno chiesto di inviare “immediatamente al Congresso” le informazioni utilizzate dal suo ufficio per stilare il rapporto sulle origini della pandemia, che dovranno essere fornite entro il prossimo 20 marzo. Il testo è stato firmato dai senatori Roger Marshall, Chuck Grassley, Joni Ernst, Rick Scott, Susan Collins, Marsha Blackburn, Roger Wicker e Mike Braun. (Was)