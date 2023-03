© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli appuntamenti previsti a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Assemblea capitolina: la seduta si apre con le interrogazioni delle opposizioni sui canili, sulla pubblicità di prodotti di tabaccheria sui mezzi pubblici, sui dirigenti distaccati di Ama. La riunione prosegue analizzando diverse delibere, tra cui le linee guida su Farmacap. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare (ore 13:00-19:00)- L'Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, partecipa all'iniziativa Festa della Lingua Madre, promossa da Asinitas, Cemea del Mezzogiorno, ASud, Biblioteca Alessandra Tarducci, Scuola Pisacane, IC Simonetta Salacone, CPIA1Rm Parco Sangalli (Ore 10)- L'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi presenzia la messa a dimora di un ulivo presso il Giardino dei Giusti dedicato alla memoria di Vasilij Grossman. Giardino dei Giusti, Parco di Villa Pamphilj, ingresso in via della Nocetta 30 (Ore 11) (segue) (Rer)