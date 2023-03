Tv: Malan (Fd'I), "The Chosen", evento straordinario su vita di uomo semplice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presentazione di 'The Chosen' in Italia è un evento straordinario. Una serie finanziata da tantissimi donatori che ci presenta il prescelto, il Cristo, attraverso una visione accurata della vita di quei tempi, strettamente fedele ai Vangeli e con una grande attinenza alla realtà politica e culturale di quell'epoca. Vediamo questo Gesù come un uomo semplice che porta il suo straordinario messaggio. Questo rende efficacemente sia la sua umanità sia la sua divinità". Lo ha detto il senatore Lucio Malan (FdI) alla presentazione, stamane in Senato, della serie tv "The Chosen" che, ieri al Marconi di Roma e questa mattina al Senato, ha visto per la prima volta arrivare in Italia i suoi protagonisti, dal responsabile della serie per l'Italia Giovanni Zappalà agli attori, in una conferenza stampa moderata dal giornalista napoletano Alessandro Iovino. (segue) (Com)