Brasile: nel 2022 registrato almeno un femminicidio al giorno

- Nel 2022 in Brasile è stato registrato almeno un femminicidio al giorno. Lo riferisce uno studio dell'Organizzazione non governativa (Ong) Rede dos Observatorio de Seguranca. Lo scorso anno sono stati denunciati 2.423 casi di violenza contro le donne, 495 dei quali terminati con la morte della vittima. Secondo lo studio, ogni quattro ore nel Paese una donna è vittima di qualche tipo di violenza. Lo stato di San Paolo è stato lo stato con il maggior numero di femminicidi, 109 in totale, seguito da Rio de Janeiro (103) e Bahia (91). Il 75 per cento dei femminicidi è stato commesso da partner ed ex partner.(Brb)