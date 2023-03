© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna è impegnata nel dialogo e nella cooperazione per rafforzare le democrazie, promuovere lo sviluppo sostenibile e affrontare sfide come il cambiamento climatico o la disuguaglianza. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, dopo aver parlato "all'Alleanza per lo sviluppo in democrazia, un'iniziativa di Ecuador, Costa Rica, Panama e Repubblica Dominicana". (Spm)