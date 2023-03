Lituania: elezioni locali, il 18 marzo secondo turno per elezione sindaco di Vilnius

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni locali tenutesi in Lituania sono stati scelti al primo turno i sindaci di ventisei comuni, mentre in altri 34 sarà necessario un secondo turno, che si terrà il 18 marzo. Nella capitale Vilnius, Valdas Benkunskas, del partito conservatore Unione patria, affronterà al ballottaggio Arturas Zuokas, del partito Libertà e Giustizia. Nel frattempo, la seconda città della Lituania, Kaunas, ha rieletto Visvaldas Matijosaitis, che ha ottenuto la vittoria con quasi il 60 per cento dei voti. (Sts)