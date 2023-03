Brasile: Lula incontra rappresentanti Fronte nazionale dei sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha incontrato i rappresentanti del Fronte nazionale dei sindaci (Fnp) per discutere le priorità dei municipi brasiliani durante il suo governo. Al termine dell'incontro il presidente dell'Fnp e sindaco di Aracaju (capitale dello stato di Sergipe), Edvaldo Nogueira, ha affermato alla stampa che è stato un incontro "molto positivo". Nogueira ha presentato a Lula linee guida prioritarie per i municipi tra cui la lotta contro la fame, le questioni relative al trasporto pubblico nei municipi e le misure per cercare di eliminare le liste di attesa di ospedali e ambulatori del Servizio sanitario nazionale (Sus). Ampio risalto ha avuto la riforma fiscale. In merito il sindaco ha evidenziato la necessità di una "partecipazione incisiva" dei sindaci e l'importanza di non isolare i municipi dalla discussione. Il governo riferisce che il presidente Lula riceverà i sindaci delle capitali e delle grandi città fino al 15 marzo. A fine mese riceverà invece i rappresentanti dei piccoli comuni. (Brb)