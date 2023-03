8 marzo: al via campagna istituzionale "Il coraggio è donna" dedicata a Mahsa Amini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna di comunicazione istituzionale, "Il coraggio è donna", celebra la Giornata internazionale dei diritti della donna, dedicando questo 8 marzo a Mahsa Amini, morta in Iran dopo essere stata arrestata per aver indossato il velo in modo "sbagliato", e a tutte le donne che lottano per vedere riconosciuti e rispettati i propri diritti fondamentali. Lo rende noto su Facebook la presidenza del Consiglio. "'Essere libere - recita la voce di Pegah Moshir Pour - vuol dire poter studiare e decidere chi diventare. Poter uscire di casa con i capelli scoperti senza paura di essere arrestate o di perdere la vita. Avere l’opportunità di guadagnarsi da vivere e veder riconosciuto, equamente, il proprio lavoro. Vuol dire scegliere di costruire una famiglia in pace, lontano dalla violenza e dalla guerra. Il coraggio è donna come la libertà'. Lucana di origini iraniane, Pegah Moshir Pour è un’attivista e content creator. Il suo nome è diventato popolare cinque mesi fa, quando, dopo la morte di Masha Amini, in Iran sono esplose delle proteste senza precedenti. Quando aveva 9 anni, Pegah è stata costretta a lasciare Teheran per arrivare in Basilicata assieme alla sua famiglia. In quegli anni, le violenze e la repressione del regime islamico si fecero fortissime, al punto da indurre diverse famiglie a scappare dal paese. Per questa ragione oggi la sua voce è tutta a sostegno delle proteste delle donne e degli uomini, esplose dopo la morte di Masha Amini". La campagna è promossa dalla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Roccella e realizzata dal dipartimento per l’Informazione e l’Editoria guidato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alberto Barachini. (Rin)