Usa: assalto al Congresso, Pence chiede di bloccare mandato di comparizione nei suoi confronti

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha chiesto ad un tribunale di bloccare il mandato di comparizione emesso nei suoi confronti da Jack Smith, il consigliere speciale che sta indagando sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, per chiamarlo a testimoniare. Una fonte anonima ha riferito all’emittente “Cnn” che lo staff legale di Pence ha depositato la richiesta nella serata di venerdì scorso, dopo che l’ex vicepresidente ha affermato più volte di voler contestare il mandato di comparizione, definendolo “anticostituzionale”. Nel richiedere la deposizione, Smith ha affermato di voler ascoltare la testimonianza di Pence in merito alle sue interazioni con Donald Trump il giorno delle rivolte e nelle giornate immediatamente precedenti. Gli avvocati di Pence hanno risposto che l’ex vicepresidente ha svolto anche le funzioni del presidente del Senato il giorno dell’assalto al Congresso, ed è pertanto immune dalla richiesta in base alla Costituzione. (Was)