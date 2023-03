Serbia: fonti stampa, nuovi investimenti se Belgrado accetta proposta europea su Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Serbia accettasse di firmare la proposta europea sul Kosovo, la "ricompensa" da parte dell'Unione europea potrebbe arrivare sotto forma di nuovi ingenti investimenti o di un'accelerazione verso la piena adesione comunitaria. Lo sostiene il portale belgradese "Nova", secondo cui il presidente serbo Aleksandar Vucic ha tenuto un incontro a Bruxelles all'inizio di dicembre con i rappresentanti di Mercedes, Rio Tinto e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) per pianificare un grande investimento prossimo ad arrivare nel Paese balcanico. Secondo informazioni non ufficiali ottenute dal portale, si tratterebbe dell'apertura di una fabbrica di auto elettriche della tedesca Mercedes, un progetto del valore di circa 2,7 miliardi di euro. Anche Dragan Popovic, del Centro per le pratiche politiche di Belgrado, si è detto d'accordo sul fatto che la "ricompensa" per l'accettazione dell'accordo da parte di Vucic potrebbe essere molteplice: l'arrivo di investitori stranieri, un percorso più aperto verso l'adesione all'Ue e una serie di altre cose. Popovic ha sottolineato che potrebbe trattarsi di investimenti come la citata Mercedes o una rotta europea più veloce. "Fino ad ora, la Francia è stata il Paese chiave che ha rallentato l'ingresso dei Balcani occidentali nell'Ue. Poiché si tratta di una proposta franco-tedesca, successivamente ribattezzata europea, è Parigi che può aprire la strada della Serbia all'Ue". (Seb)