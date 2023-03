Serbia: presidente Vucic a colloquio con ambasciatori Usa e Regno Unito, focus su Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha avuto un colloquio con l'ambasciatore degli Stati Uniti a Belgrado, Christopher Hill, per discutere con lui dell'ultimo incontro avvenuto a Bruxelles sulla questione del Kosovo. "Abbiamo convenuto che la formazione urgente dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) è prioritaria, ma anche che sono necessari molti sforzi, lavoro e discussioni per risolvere i problemi accumulati nella vita quotidiana dei cittadini in Kosovo", ha scritto Vucic sul suo profilo Instagram. In seguito, il presidente serbo ha ricevuto l'ambasciatore del Regno Unito, Sian MacLeod, con cui ha discusso dell'andamento del dialogo tra Belgrado e Pristina e di relazioni bilaterali. Vucic ha ribadito l'impegno della Serbia a rafforzare il dialogo politico al più alto livello. MacLeod ha sottolineato che il Regno Unito sostiene il processo di dialogo condotto con la mediazione dell'Unione europea. (Seb)