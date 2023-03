Serbia-Kosovo: fonti stampa, Pristina non chiederà adesione Onu senza appoggio membri permanenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo non cercherà di aderire alle Nazioni Unite senza il consenso esplicito di tutti e cinque i membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Russia e Cina. Lo riporta un documento redatto dai diplomatici che stanno lavorando alla proposta europea sul Kosovo, a cui ha avuto accesso il sito informativo serbo "Nova". Nel documento si afferma che la proposta si ispira al Trattato di Base tra le due Germanie del 1972, che non prevedeva il riconoscimento reciproco. "La Repubblica federale di Germania non ha mai riconosciuto la Repubblica democratica tedesca e viceversa. Tuttavia, il Trattato ha permesso alle due Germanie di accettare la realtà dell'esistenza dell'altra. Ciò ha anche consentito ai Paesi occidentali di sviluppare relazioni con la Repubblica Democratica", riporta il documento. Secondo lo stesso in questo modo si cerca di trovare una soluzione all'opposizione della Serbia ad accettare l'ammissione del Kosovo a tutte le organizzazioni internazionali compresa l'Onu, prevista al punto 4 della bozza di accordo, che viene interpretata da Belgrado come un riconoscimento informale dell'indipendenza di Pristina.(Seb)