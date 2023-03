Auto: Minasi (Lega), bene retromarcia Germania, segnale forte di tutela industria e lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma quale retromarcia inaccettabile? La scelta della Germania di uno stallo sul Regolamento che prevede solo auto nuove a emissioni zero dal 2035, è sinonimo di democrazia e di tutela del proprio Paese dall'invasione cinese, e non solo. Il buonsenso della Germania - come quello dell'Italia, grazie alle battaglie della Lega al governo - dà un segnale forte all'industria e ai consumatori: ok mobilità green, ma anche tutela di aziende e di occupazione in Italia quanto in Europa. Basta con questa ottusa visione del solo elettrico a tutti i costi, serve sicuramente attenzione all'ambiente ma non a scapito del nostro tessuto economico". Lo afferma la senatrice della Lega Tilde Minasi, capogruppo in commissione Ambiente, Transizione ecologica, Energia, Lavori pubblici, Comunicazioni e Innovazione tecnologica. (Rin)