Editoria: Stefano Ferrante nuovo segretario di Stampa romana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Ferrante è il nuovo segretario di Stampa Romana. È stato eletto dai 60 delegati del decimo congresso dell’Associazione al terzo scrutinio con 35 voti. Marco Vignudelli ha raccolto 25 preferenze. Stefano Ferrante è giornalista parlamentare del Tg de La 7, dove ha iniziato a lavorare quando l'emittente si chiamava Telemontecarlo. Nato ad Ascoli Piceno il 15 aprile del 1970, ha svolto il praticantato presso l'Ifg di Urbino, dopo la laurea in Giurisprudenza all'Università di Macerata e il conseguimento dell'abilitazione alla professione di avvocato. È da sempre impegnato negli organismi di categoria e nel sindacato, come Cdr, consigliere della Fnsi e negli organismi dell'associazione Stampa romana. Sostituisce alla guida del sindacato territoriale delle giornaliste e dei giornalisti di Roma e del Lazio Lazzaro Pappagallo, in carica dal 2015. (Com)