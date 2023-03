Tunisia: ministro Esteri Ammar, con Italia costante coordinamento su lotta alle migrazioni irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri tunisino Nabil Ammar ha affermato oggi in conferenza stampa che la crisi dell'immigrazione irregolare che sta attraversando la Tunisia è dovuta alle difficoltà economiche e sociali vissute dal Paese, e che lo stesso vale per tutti i Paesi della regione mediterranea. Parlando nel corso di una conferenza stampa, il ministro ha inoltre sottolineato il costante coordinamento tra Tunisia e Italia sulla lotta all'immigrazione irregolare e la ricerca di soluzioni a questo problema comune. Ammar ha quindi espresso il suo stupore per l'attacco alla Tunisia sulla questione dei migranti irregolari africani e ha aggiunto che le dichiarazioni del presidente Kais Saied sugli immigrati subsahariani non sono un incitamento all'odio, precisando che tutti i Paesi - compresi quelli europei - rifiutano lo status di migranti "illegali" e combattono contro l'immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani. Il ministro ha infine accusato parti non meglio precisate di aver compiuto operazioni ingannevoli per alimentare la crisi legata agli immigrati dai Paesi dell'Africa sub-sahariana in Tunisia. (segue) (Tut)