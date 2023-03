Milano: Morelli su rapina, degrado frutto di anni di incuria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto accaduto oggi dimostra, ancora una volta, che le zone della stazione centrale sono come il Bronx". Così il sottosegretario con delega al Coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici e senatore Alessandro Morelli commenta la rapina, avvenuta oggi a Milano, da parte di due uomini che hanno aggredito e ferito sei passanti. "Come dicono i sondaggi - prosegue - le persone si sentono più sicure dentro i locali della stazione che nelle piazze e nelle strade adiacenti. Il degrado degli spazi pubblici all'aperto - sottolinea Morelli - è dovuto all'incuria di chi non ha voluto vedere lo stato di abbandono e ha preferito mettere la polvere sotto il tappeto. Chiederò un incontro al ministro dell'Interno per chiedere un impegno che superi il disinteresse da parte delle autorità locali", ha concluso il sottosegretario. (Rin)