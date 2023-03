Serbia-Kosovo: ambasciatore Usa Hill, dialogo Belgrado-Pristina influisce su nostri investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra Belgrado e Pristina influisce in modo significativo sugli investimenti degli Stati Uniti in Serbia. Lo ha dichiarato l'ambasciatore Usa a Belgrado, Christopher Hill, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Beta". "Ciò a cui le aziende statunitensi sono più interessate quando investono ovunque è la questione della pace e della stabilità. Ecco perché penso che l'andamento del dialogo tra Pristina e Belgrado possa aiutare molto ad attrarre più investimenti", ha detto Hill. La pace e la stabilità, ha aggiunto, fanno della Serbia "una destinazione preziosa per gli investimenti". L'ambasciatore ha sottolineato che le aziende Usa che operano nel Paese balcanico, principalmente nel settore tecnologico, sono soddisfatte del clima e "impressionate" dai giovani serbi che ci lavorano. (Seb)