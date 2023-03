Serbia: Raskovic Ivic (Ns), Vucic ha ingannato tutti accettando piano europeo per Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic "ha ingannato tutti" quando ha accettato la proposta europea per la normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo, perché nel documento il Kosovo è rappresentato come Stato. Lo ha detto la deputata e vicepresidente del Partito popolare serbo (Ns) Sanda Raskovic Ivic al quotidiano belgradese "Nova". "Accettare un simile accordo è una presa in giro per l'intera Serbia", ha sottolineato. Raskovic Ivic ha affermato, a riguardo del contenuto del piano europeo, di capire il punto sul riconoscimento dei diplomi e di altri documenti, ma "non quello sul riconoscimento del passaporto", poiché, ha affermato, "il passaporto è prerogativa e simbolo di uno Stato". La deputata ha sottolineato che quando il capo dello Stato accetta di firmare un documento, lo accetta "nel suo insieme e non solo in alcune parti", sostenendo che il Kosovo "aspirerà certamente ad entrare nelle Nazioni Unite". Raskovic Ivic ha aggiunto che quello che Vucic ha accettato il 27 febbraio a Bruxelles è stato "una specie di colpo di Stato". (Seb)