Auto: Bagnai (Lega), da Italia ruolo centrale in tutela lavoratori settore

23 luglio 2021

- "Discutere sui provvedimenti, analizzarli, dibattere, essere in disaccordo, modificarli, fa parte del processo democratico che appartiene alle istituzioni, anche quelle europee. L'Italia e la Germania hanno chiesto insieme di approfondire un tema, quello dello stop alle auto a motore endotermico dal 2035, che era stato liquidato senza tener conto delle ricadute pesantissime sulle industrie europee e in particolar modo su quelle italiane, anche in termini di crollo dei livelli occupazionali. Un'intesa che ha visto il nostro Paese in un ruolo centrale, grazie anche all'ampio impegno della Lega e di Matteo Salvini". Lo dichiara il deputato della lega componente della commissione politiche Ue, Alberto Bagnai, dopo il commento del presidente della commissione Ambiente dell'europarlamento, Pascal Canfin. (Rin)