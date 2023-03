Iran: Casa Bianca, casi di avvelenamento contro studentesse solo inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono seriamente preoccupati per la situazione in Iran, dopo gli episodi di avvelenamento ai danni delle studentesse di istituti scolastici di vario grado registrati negli ultimi mesi. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “È necessario avviare una indagine indipendente, anche nel quadro delle Nazioni Unite, per risalire ai responsabili”, ha detto, aggiungendo che le donne e le ragazze in tutto il mondo hanno diritto ad avere una educazione adeguata, a beneficio anche del proprio Paese e della propria società. “L’idea che questi avvelenamenti siano stati organizzati solo per impedire alle ragazze di ricevere una istruzione adeguata è vergognosa e inaccettabile”, ha concluso. (Was)