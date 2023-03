Expo 2030: Santanchè, candidatura Roma opportunità per tutta Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidatura di Roma come sede dell’Expo 2030 è “un’opportunità per tutta l’Europa”. È quanto affermato dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè, durante un incontro con la stampa presso l’ambasciata d’Italia a Berlino. Nella capitale della Germania, l’esponente di Fratelli d’Italia (Fd’I) ha incontrato il coordinatore del governo federale per l’Economia marittima e il Turismo, Dieter Janecek, con cui ha discusso della candidatura di Roma a sede dell’Expo 2030. Al riguardo, Santanchè ha affermato che il governo tedesco “non ha ancora una posizione precisa” sul tema, ma “sicuramente sostengono” la corsa delle capitale d’Italia, perché anche i tedeschi “sono europei”. (Geb)