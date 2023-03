Milano: Mascaretti (Fd'I), avevamo approvato 100 telecamere per Centrale, episodio di oggi è per inadempienza giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Era stato approvato dal Consiglio comunale un emendamento di FdI con il quale chiedevamo 100 telecamere per vigilare sull'area della Stazione Centrale e per consentire un immediato intervento della polizia locale e delle Forze dell'ordine in caso di aggressioni o atti violenti ma la Giunta, venendo meno ai suoi doveri, risulta inadempiente e quindi se ne deve assumere le assumere le responsabilità". Lo dichiara in una nota il consigliere comunale e deputato di Fratelli d'Italia Andrea Mascaretti. "Oggi, in Stazione Centrale sono state accoltellate sei persone, delle quali almeno una sembra grave - prosegue Mascaretti -. L'emendamento di Fd'I per le 100 telecamere nasceva proprio dopo l'ennesima violenta aggressione avvenuta in Stazione Centrale, che aveva visto un giovane restare a terra in una pizza di sangue dopo un violento pestaggio in pieno giorno. Purtroppo dalle mie richieste era emerso che le telecamere approvate e finanziate dallo scorso bilancio non fossero ancora state installate. Spero che ora, proprio mentre stiamo votando il nuovo bilancio e a seguito delle gravi violenze di oggi, la Giunta faccia il suo dovere e faccia installare le telecamere. Attendo fiducioso le risposte e soprattutto i fatti da parte dell'assessore Granelli". (Com)