Sudafrica: Ramaphosa annuncia rimpasto di governo, Paul Mashatile è il nuovo vicepresidente

- Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha annunciato oggi l'atteso rimpasto di governo, nominando Paul Mashatile alla carica di vicepresidente dopo le dimissioni di David Mabuza la scorsa settimana. In un discorso alla nazione, Ramaphosa ha quindi annunciato la nomina di Kgosientsho Ramokgopa - e non di sé stesso, come filtrato in precedenza - alla guida del neo istituito ministero dell'Elettricità. Tra le altre nomine annunciate, quella di Khumbudzo Ntshavheni come ministro della Presidenza; di Maropene Ramokgopa come ministro della presidenza responsabile per la Pianificazione, il monitoraggio e la valutazione; di Nkosazana Dlamini Zuma come ministro della presidenza responsabile per le Donne, i giovani e le persone con disabilità; di Patricia de Lille come ministro del Turismo; di Sihle Zikalala come ministro dei Lavori pubblici e delle infrastrutture; di Zizi Kodwa come ministro dello Sport, delle arti e della cultura. Un rimpasto di governo era stato ampiamente previsto da quando Ramaphosa è stato rieletto leader del Congresso nazional africano (Anc), il partito al governo, nel dicembre scorso, elezione che gli ha spianato la strada per la candidatura ad un secondo mandato nel 2024. Il mese scorso Ramaphosa aveva annunciato che avrebbe creato la posizione di ministro dell'Elettricità all'interno della presidenza per aiutare ad affrontare la crisi energetica in cui versa il Paese dopo che la compagnia statale di distribuzione dell'energia elettrica, Eskom, è costretta da mesi ad operare frequenti interruzioni di corrente. (Res)