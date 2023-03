Egitto: Comitato per la grazia presidenziale annuncia rilascio di 30 detenuti politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato egiziano per la grazia presidenziale ha annunciato il rilascio di 30 prigionieri politici. Lo ha dichiarato su Facebook il deputato Tariq Al Khouli, membro del comitato e membro della Camera dei rappresentanti egiziana. "Il comitato continua i suoi sforzi per attuare il rilascio di un nuovo gruppo di detenuti in attesa di processo, in coordinamento con le autorità competenti nello stato egiziano, e dopo aver completato le necessarie procedure legali", ha detto al Khouli, aggiungendo che "i nuovi rilasci includono 30 detenuti in attesa di giudizio in attesa di cause non legate a violenza o terrorismo.” Lo scorso aprile il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha ricostituito il comitato per la grazia presidenziale, parallelamente al suo appello ad avviare un dialogo nazionale su varie questioni politiche, economiche e sociali. Il comitato riceve richieste da famiglie di attivisti politici, nonché da partiti ed enti comunitari, per il rilascio di alcuni prigionieri. (Cae)