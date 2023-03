Messico: Casa Bianca su rapimento cittadini Usa, attacchi del genere sono inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno monitorando con attenzione la situazione in Messico, dopo il rapimento di quattro cittadini Usa nella città di Matamoros, al confine nordorientale del Paese. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Attacchi del genere sono inaccettabili: siamo vicini alle famiglie, e pronti a fornire tutta l’assistenza consolare necessaria”, ha detto, aggiungendo che le autorità federali sono in contatto con le controparti messicane per individuare i responsabili e risalire alla dinamica dei fatti. (Was)