24 luglio 2021

- VARIE- Iniziativa per celebrare il Ventennale di Ebit Lazio, l'Ente bilaterale del settore del Terziario costituito da Confcommercio Roma, e dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs di Roma e Lazio. Previste le partecipazioni del sindaco di Roma e della Città Metropolitana, Roberto Gualtieri. Presso il Palazzo Merulana di Roma in via Merulana 121 (Ore 9).- Camera di Commercio di Roma decima edizione di UniCredit Start Lab, la piattaforma di business e innovazione del Gruppo bancario dedicata a startup e PMI italiane "Tech" ad alto potenziale. L'incontro verrà introdotto dai saluti di Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma e (in video) dell'Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità, Roma Capitale Monica Lucarelli. Presso la Camera di Commercio di Roma - Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano (Ore 10:30) (Rer)