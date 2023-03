Ue: Gentiloni, usare maggiormente fondi per progetti comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge contro l'inflazione degli Stati Uniti (Ira) non va sovrastimata. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso di un'audizione alle commissioni Bilanci (Budg) e Problemi economici e monetari (Econ) del Parlamento europeo di Bruxelles. "Il problema dell'Ira, che tra l'altro è una buona iniziativa, è che si aggiunge ad alcuni svantaggi competitivi che abbiamo in Europa, per esempio sui prezzi dell'energia e su quella che chiamiamo Unione dei mercati dei capitali", ha detto. "I nostri programmi dovrebbero essere, a mio avviso, mirati anche agli investimenti comuni, perché a causa dei vincoli temporali e della questione della solidarietà, quando abbiamo lanciato il Next Generation Eu era tutto allocato a livello nazionale, senza una dimensione comune. La dimensione comune è qualcosa che dovremmo affrontare, credo, in futuro", ha aggiunto Gentiloni. (segue) (Beb)