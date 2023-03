Ue: Gentiloni, usare maggiormente fondi per progetti comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle parole del commissario europeo all'Economia, si sono aggiunte quelle del commissario Ue al Bilancio, Johannes Hahn. "Ciò di cui abbiamo bisogno è, ovviamente, più denaro. Dovremmo usare i fondi europei molto di più per i progetti europei, sia all'interno dell'Unione, cioè per i progetti transfrontalieri, sia al di fuori dell'Europa", ha detto Hahn. "Oggi il 70-80 per cento dei fondi" viene restituito a progetti nazionali, ha proseguito. Tutto questo "va bene, ci sono molte cose buone che vengono fatte, ma quello di cui abbiamo bisogno oggi, e penso che questo è il tipo di lezioni che dovremmo trarre dagli eventi degli ultimi tre anni, è di usare molto più denaro europeo per progetti europei con una dimensione transfrontaliera", ha aggiunto. "Pensate alla necessità di migliorare la nostra rete elettrica in tutta Europa. Questo è possibile solo tramite un progetto transfrontaliero. Credo che sia necessario uno sforzo comune", ha concluso Hahn. (Beb)