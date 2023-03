© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi a Potenza con Vito Bardi ho siglato l’accordo per la semplificazione normativa con la regione Basilicata. La burocrazia è uno stalker che crea incertezze e limita i diritti di cittadini e imprese. Serve una rivoluzione copernicana per liberare energie e potenzialità dei territori". Lo scrive su Twitter Elisabetta Casellati, ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa (Rin)