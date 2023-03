Imprese: Giorgetti, Italia non ancora ai livelli adeguati per un paese industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel venture capital "l'Italia non è ancora nel posto in cui dovrebbe essere, questo deve spingerci a fare sempre di più per raggiungere livelli adeguati per un Paese industriale come il nostro". Lo ha detto il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, in un collegamento all'evento "ONE, Inspiring connections", dedicato alla Rete nazionale acceleratori CDP, il network realizzato su iniziativa di Cdp Venture Capital Sgr. "Il nostro ritmo di crescita sta accelerando: nel 2022 sono stati raggiunti quasi due miliardi di euro, un dato che attesta la buona salute del sistema italiano", ha continuato poi il ministro. (Rem)