Imprese: Giorgetti, sul venture capital dati in crescita nel mercato italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una grande soddisfazione vedere i dati di crescita che il mercato italiano sta registrando" per quanto riguarda il venture Capital. "Se, da una parte, è vero che l'Italia sconta un ritardo rispetto ad altri Paesi, dall'altra, il nostro ritmo di crescita sta accelerando: il 2022 ha registrato un numero di deal per un valore di quasi due miliardi, il 48 per cento più del 2021, anche grazie all'impatto di alcune grandi operazioni. Un dato che attesta la buona salute del sistema innovativo italiano". Lo ha detto il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, in un collegamento all'evento "ONE, Inspiring connections", dedicato alla Rete Nazionale Acceleratori CDP, il network realizzato su iniziativa di Cdp Venture Capital Sgr.(Rem)