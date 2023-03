Milano: Tancredi, stazione ferroviaria di Mind fondamentale, ma non siamo certi che la Regione voglia realizzarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comune ha individuato un’area per la nuova stazione del sistema ferroviario regionale, ma ancora oggi non siamo certi che la Regione voglia realmente realizzare questa stazione. È un punto fondamentale. La stazione Mind, è indispensabile per Mind ma funzionale anche per l’ulteriore sviluppo di Uptown, è il punto su cui concentrare l’attenzione". Lo ha detto l'assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano Giancarlo Tancredi durante il convegno "Da Expo Milano 2015 al polo di eccellenza Esg" organizzato a Milano da EuroMilano, Arexpo, Lendlease e Nhood. (Rem)