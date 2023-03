Israele-Italia: La Russa, essere al Muro del pianto per condividere "ragion d’essere" Stato ebraico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita al Muro occidentale (Kotel in ebraico) significa "non solo condividere la vicinanza politica a Israele, ma la sua ragione di essere". Lo ha dichiarato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando ai giornalisti dal Muro del pianto, a Gerusalemme, nell’ambito nella sua visita in Israele. "In questo luogo si incontrano religioni, si incontrano sentimenti, si incontra la storia. Credo che chi viene qui debba fare sempre un bagno di umiltà e un bagno di riflessione su quanto l’uomo può fare per migliorare se stesso e la società. Questo è il luogo adatto per provarci", ha sottolineato La Russa, secondo cui la visita ha unito la vicinanza Israele all’affetto per la comunità ebraica italiana. La seconda carica dello Stato ha ricordato l’affetto mostrato all’Italia durante la sua visita odierna al parlamento israeliano, la Knesset. "Oggi non mi aspettavo un affetto per l’Italia così manifesto al Parlamento, quando si sono alzati tutti (i deputati) ad applaudire da entrambi i rami dell’emiciclo. Testimonianza che il nostro Paese qui non è solo amato, ma ha un ruolo da svolgere su tutti i buoni diritti di Israele a partire dalla sua esistenza, dalla sua indipendenza, dalla sua libertà di esistere", ha osservato La Russa. "Credo che il fatto che Israele sia al centro di tutte le religioni monoteistiche o quasi, non sia un caso. Credo che quando si viene qui bisogna inginocchiarsi e pregare Dio che sicuramente ci deve illuminare", ha concluso. (Res)