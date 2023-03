© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da parte nostra c’è disponibilità a capire le modalità per un incontro con il sindaco in aula, ma ho ribadito all’opposizione che non può essere legata al tema bilancio”. Lo ha affermato il capogruppo del Pd, Filippo Barberis, a margine della seduta di consiglio a Palazzo Marino, destinata a discutere il bilancio, ma rimasta ferma per oltre un’ora a seguito di una protesta del centrodestra sul tema stadio. (Rem)