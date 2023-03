Usa: JetBlue si prepara a causa del dipartimento della Giustizia per bloccare fusione con Spirit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti potrebbe tentare di bloccare l’acquisizione della compagnia aerea Spirit Airlines da parte di JetBlue, nei prossimi giorni. L’amministratore delegato del vettore con sede a New York, Robin Hayes, ha detto in una intervista al “Wall Street Journal” che le autorità regolamentari Usa “hanno tentato di bloccare l’operazione sin dall’inizio”, anche se l’acquisizione non rappresenterebbe un ostacolo alla concorrenza nel settore delle compagnie aeree low-cost. “Ci aspettiamo di ricevere una comunicazione in merito dal dipartimento della Giustizia entro la fine di questa settimana”, ha detto, aggiungendo che JetBlue è “pronta a contestare in tribunale una eventuale causa”. La fusione, concordata l’anno scorso ad un prezzo di 3,8 miliardi di dollari, andrebbe a creare il quinto vettore aereo statunitense in termini dimensionale, con una quota di mercato pari al nove per cento. (Was)