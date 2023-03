Imprese: Resmini (Cdp), sul venture capital arriveremo a gestire oltre 5 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il venture capital "Cdp gestisce masse per circa 2,2 miliardi, arriveremo a più di 5 miliardi". Lo ha detto l'Amministratore delegato di Cdp Venture Capital Sgr Enrico Resmini, a margine dell'evento "One, Inspiring Connections", organizzato da Cdp Venture Capital e dedicato protagonisti del settore dell'innovazione e delle start up. Tali investimenti si concentreranno "nei prossimi anni attraverso i nostri fondi, sulle start up o sui gestori di capitali terzi, che sono gli altri fondi di venture capital" ha specificato l'Ad, "ad oggi, già dopo tre anni, abbiamo deliberato investimenti per più di un miliardo". Tra le startup nel mirino ci sono "quelle che fanno capo alle cosiddette deeptech, le scienze profonde dove l'Italia ha una tradizione di ricerca fortissima". "Parliamo della space economy, dell'agritech, della robotica e della meccanica. Quegli ambiti dove l'Italia ha saputo dimostrare di avere una ricerca di grande livello e quindi può tradursi molto facilmente in startup di grande livello". Per raggiungere questi obiettivi, rimane fondamentale la formazione e su questo tema: "si deve puntare su come si diventa founder, come si fa una start-up. In Italia non se ne parla tanto come in altri Paesi. Pensiamo agli Stati Uniti, alla Silicon Valley. Si inizia a parlarne adesso, ma bisogna insegnarlo. Bisogna iniziare dalle università, per far sì che i giovani e le giovani vedano come fare una start-up. Così se hanno l'idea possono avere anche la metodologia per diventare azienda" ha concluso l'Ad. (Rem)