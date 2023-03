Sanità: Fontana, a Bergamo primo intervento al mondo di aneurisma su paziente sveglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intervento di rimozione di aneurisma all'aorta addominale di cui, sino a oggi, non c'era traccia nella letteratura scientifica perché il paziente non è stato addormentato, ma sedato con un'epidurale. È stato portato a termine con successo all'Ospedale Papa Giovanni XXIII dall'equipe guidata da Stefano Pirelli, direttore della Chirurgia vascolare. "Le nostre cure – continua Fontana – sono sempre più all'avanguardia e sempre più adattabili alle condizioni in cui versano i singoli pazienti. Siamo solo all'inizio, ma sicuramente la strada è quella giusta". "Tanti complimento davvero al dottor Pirrelli – conclude il governatore – alla sua equipe e a tutte le persone coinvolte in questo intervento". (Com)