Ama: Gualtieri, bene accordo sindacale, finalmente metodo chiaro e condiviso si inidonei temporanei

22 luglio 2021

- "Esprimo il mio apprezzamento per l'importante accordo sindacale siglato oggi presso la sede di Ama dai rappresentanti dei lavoratori e dell'azienda. Su un tema delicato come quello del personale temporaneamente inidoneo, che non si può che affrontare in un'ottica di condivisione, l'accordo stabilisce un metodo chiaro e, finalmente, individua un percorso che ha l'obiettivo di far recuperare ad Ama importanti risorse umane, per proseguire nell'azione di rilancio dell'azienda e di miglioramento del suo servizio". Così, in una nota, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. (Com)