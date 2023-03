Cultura: assessore Roma, Daniel Harding nuovo direttore dell'accademia nazionale di Santa Cecilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo grande nome "si aggiunge a quelli di coloro che sono stati alla guida dell’Orchestra e del Coro dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia: Daniel Harding è infatti stato nominato nuovo direttore musicale. Entrerà in carica nell'ottobre 2024, subentrando al maestro Antonio Pappano, direttore musicale dal 2005 al 2023, che ricoprirà la carica di direttore emerito e che desidero ringraziare per il suo splendido lavoro". Lo scrive in un post su Facebook Miguel Gotor assessore alla Cultura di Roma. "Quella di Daniel Harding - si legge ancora - è una figura di alto profilo nel panorama musicale mondiale: il maestro, infatti, in qualità di direttore ospite, ha un rapporto molto stretto con le più importanti orchestre del mondo, tra cui i Berliner Philharmoniker, i Wiener Philharmoniker e la London Symphony Orchestra, solo per citarne alcune. È direttore musicale e artistico della Swedish Radio Symphony Orchestra, è stato direttore musicale dell’Orchestre de Paris dal 2016 al 2019, direttore ospite principale della London Symphony Orchestra dal 2007 al 2017 ed è direttore onorario a vita della Mahler Chamber Orchestra". (Com)