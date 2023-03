Milano: bocciato emendamento al bilancio di Fd'I per garantire il servizio dei centri estivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emendamento di Fratelli d'Italia che chiedeva di garantire il servizio dei centri estivi comunali è stato bocciato dalla maggioranza del consiglio comunale a Milano. il vice sindaco e assessore all'istruzione Anna Scavuzzo, ascoltata l'esposizione del capogruppo di Fratelli d'Italia Riccardo Truppo, aveva dato parere negativo, ritenendo non accettabile che l'emendamento non definisse una copertura finanziaria precisa, ma fosse orientato a promettere il servizio. "Fratelli d'Italia si opporrà ancora in questa discussione di bilancio a tale intento senza risparmiare energie per vedere confermato il servizio per tutte le fasce di età con un atto approvato e non a parole", ha commentato Truppo. (Rem)