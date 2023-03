Imprese: Raccolti oltre 135 milioni per la crescita delle startup in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Si è tenuto oggi a Milano "ONE, Inspiring connections", l'evento dedicato alla Rete Nazionale Acceleratori CDP, il network realizzato su iniziativa di CDP Venture Capital Sgr insieme a oltre 180 soggetti fra co-investitori, partner e operatori nazionali e internazionali. L'iniziativa ad oggi ha raccolto risorse per un valore complessivo di oltre 135 milioni di euro, Di questi 135 milioni, CDP Venture Capital Sgr, tramite il suo fondo Acceleratori, ne ha deliberati 85. L'obiettivo è favorire la nascita di una Rete integrata di Acceleratori specializzati nei mercati della mobilità, dell'industria 4.0, dello sport, dell'aerospazio, del turismo, della bioeconomia, della salute digitale, dell'edutech, del welfare, del food e l'agritech, della sostenibilità ambientale, del proptech, dell'Internet of Things e 5g, del fintech e insurtech, della silver economy e della cybersicurezza. L'evento, che si è svolto al Palazzo del Ghiaccio di Milano ha visto la partecipazione, in collegamento, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, dell'Assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Milano, con delega specifica all'indirizzo per l'implementazione e lo sviluppo degli incubatori delle imprese innovative, Alessia Cappello, del Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini, dell'Amministratore delegato di CDP Dario Scannapieco, oltre che alla Presidente e all'Amministratore delegato di CDP Venture Capital Francesca Bria ed Enrico Resmini e a numerose startup, investitori internazionali e nazionali e stakeholder dell'iniziativa. La sessione plenaria è stata seguita da quattro panel di approfondimento incentrati sui quattro macro-ambiti in cui l'innovazione e la tecnologia hanno avuto maggiore impatto: l'Industria del Futuro, un Pianeta sostenibile, Vivere digitale e Salute e Benessere per tutti. Oltre a momenti di analisi e confronto dedicati agli attori protagonisti e alle startup dei programmi della Rete, nel corso della giornata sono state presentate, all'interno di un'area dedicata a demo e business matching, 50 startup fra le più rappresentative della Rete di Acceleratori.(Rem)