Milano: primo incontro tra i soggetti per la riqualificazione del quadrante Nord Ovest

- Per la prima volta Arexpo, Lendlease, Nhood ed EuroMilano insieme si confrontano e si impegnano a offrire alla città una visione comunitaria futura di sviluppo urbano improntata alla sostenibilità a tutto tondo. Nel quadrante nord ovest della città si trova quello che non solo è il progetto più grande, e il più avanzato in termini di grado di realizzazione, ma che è anche quello con il più alto potenziale in termini di futuro polo di innovazione e motore di sviluppo non solo nella prospettiva milanese, ma anche in quella nazionale. È questa l’area in cui ricadono i progetti MIND, Merlata Bloom Milano e UpTown - sviluppati rispettivamente da Arexpo e Lendlease, Nhood ed EuroMilano. Non è la semplice sommatoria di numeri imponenti a rendere unico questo scenario (circa cinque miliardi di investimenti privati e due pubblici, oltre venti milioni di visitatoriall’anno previsti sull’intero quadrante), bensì il fatto che le visioni e le progettualità passo dopo passo si sono sempre più legate, dimostrandosi proficuamente sinergiche e complementari. In questo quadrante - un’area di circa due milioni di metri quadri - tre operatori privati della rigenerazione urbana (EuroMilano, Lendlease e Nhood appunto) e un soggetto a maggioranza pubblica (Arexpo) si sono trovati a condividere una visione di rigenerazione e sviluppo urbano unitaria, caratterizzata dall’attenzione alla sostenibilità e perseguita attraverso la rigida applicazione dei criteri ESG nelle rispettive opere di riqualificazione. In sostanza, una vera e propria partnership, anche se fin qui non esplicitata. In occasione del rilascio della certificazione di sostenibilità GBC Quartieri Gold al distretto di UpTown - la prima in Italia - Arexpo, Lendlease, Nhood su invito di EuroMilano hanno organizzato il convegno “Da Expo Milano 2015 a polo di eccellenza ESG” per sottolineare come i tre percorsi di rigenerazione urbana, oltre a condividere una consistente porzione del territorio milanese, hanno condiviso la medesima visione di sviluppo urbano, improntato al rispetto dei criteri ESG e quindi con forti ricadute in termini di vantaggio ambientale, economico e sociale per il territorio. (segue) (Rem)