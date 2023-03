Milano: primo incontro tra i soggetti per la riqualificazione del quadrante Nord Ovest (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Questo - ha detto il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso in un messaggio - è il più grande progetto di trasformazione urbanistica del Paese, non solo per la vastità dell'area che lo coinvolge, ma per il grado di innovazione raggiunto nei singoli edifici e soprattutto nell'intero quartiere: gli standard ESG sono così elevati da diventare un modello per la citta del domani. Il Quadrante Nord Ovest non rappresenta solo un bellissimo piano architettonico: racconta tanto del saper fare italiano, coniugando tradizione e innovazione, bellezza ed efficienza, progettazione e realizzazione, nella grande struttura e nel piccolo particolare. Inoltre, siete stati ni grado di massimizzare gli sforzi della collaborazione tra partenariato pubblico e privato, quest'ultimo a sua volta frutto di una solida partnership di uno storico operatore milanese con due grandi operatori immobiliari internazionali". (Rem)