Ucraina: ex capo dello Sbu imputato per carenze servizi segreti prima della guerra e al suo inizio

- L'ex capo del Servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu), Ivan Bakanov, è imputato in un procedimento penale per le mancanze dei servizi segreti nel prevedere e contrastare l'invasione russa nelle sue prime fasi. Lo ha riferito il settimanale “Nv”. Secondo un funzionario anonimo dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky, consultato dalla testata, Bakanov sarebbe inquisito da parte dell'Ufficio investigativo statale per la perdita di alcuni territori di confine. In particolare, ha riferito la fonte, durante il mandato di Bakanov alla guida dello Sbu, si è verificata l’infiltrazione di agenti russi nelle sue strutture. “Nv” menziona in particolare Oleg Kulinich, ex capo della sezione dello Sbu per la Crimea, sospettato di tradimento per la sua presunta cooperazione con i servizi speciali russi. Kulinich è stato rimosso dal suo ruolo per ordine di Zelensky il 2 marzo 2022 e poi arrestato il 16 luglio successivo. Un giorno dopo il suo arresto, Bakanov è stato rimosso dalla guida del Servizio di sicurezza. (Kiu)