Lazio: Rocca, nessuna tensione tra partiti su formazione giunta

- Nessuna tensione tra i partiti di centrodestra per la formazione della nuova giunta del Lazio, che sarà presentata tra giovedì e venerdì. Lo ha confermato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, incontrando oggi pomeriggio i rappresentanti dei cinque Comuni capoluogo di Provincia, i presidenti delle Province e i Prefetti. "È un grande piacere ricevervi. Sono certo che il mio sarà un mandato di piena collaborazione tra Istituzioni. In questi giorni sono impegnato con la composizione della Giunta e voglio rassicurarvi sul fatto che le voci su presunte tensioni non sono affatto vere - ha detto Rocca durante l'incontro -. Si sta invece lavorando per una piena rappresentatività dei territori in un contesto dove la barra dell'integrità sarà al massimo livello possibile. Quindi, tra giovedì e venerdì scioglierò questa riserva e ci sarà una conferenza stampa di presentazione della Giunta". Rocca ha poi ricordato che in questi giorni ha incontrato i direttori generali delle aziende sanitarie laziali "e ho anche preannunciato visite senza preavviso. In attesa della digitalizzazione ho costituito in Regione una task force per governare i posti letto". Altro problema su cui si sta lavorando "è quello dell'Ater, perché la questione delle case popolari mi tocca moltissimo: la dignità e il decoro devono sostituire il degrado cui ho assistito, ad esempio, nei giorni scorsi a Corviale. È mia intenzione lavorare su tutte le fragilità e per una effettiva inclusione sociale - ha spiegato il governatore -. Intendo mettere nero su bianco un piano regolatore per le energie alternative. Mi preoccupa anche la questione idrica laziale. Voglio poi tranquillizzare i colleghi delle province sul fatto che la mia attenzione sarà massima: dobbiamo far ripartire appieno le loro potenzialità. Il Giubileo è un'ulteriore sfida alla quale dobbiamo rispondere tutti insieme. Le sfide sono tante e per questo dobbiamo instaurare un dialogo importante e duraturo". (Rer)