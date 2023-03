Turchia: presidenziali, Kilicdaroglu designato ufficialmente come candidato dell'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione composta dai sei principali partiti di opposizione in Turchia, nota anche come il “Tavolo dei sei”, ha annunciato ufficialmente la candidatura alle presidenziali del leader del Partito popolare repubblicano (Chp), Kemal Kilicdraroglu, che sarà quindi il principale sfidante dell’attuale capo dello Stato, Recep Tayyip Erdogan, che cerca la rielezione al voto del 14 maggio. La coalizione dell’opposizione è formata, oltre che dal Chp, dal Partito del bene (nazionalista) guidato da Meral Aksener; dal Partito della felicità (conservatore) guidato da Temel Karamollaoglu; dal Partito democratico di Gultekin Uysal; dal Partito per la democrazia e il Progresso guidato da Ali Babacan; dal Partito futuro dell’ex alleato di Erdogan Ahmed Davutoglu. La scelta di Kiricdaroglu è giunta dopo che nei giorni scorsi la coalizione di opposizione si era spaccata per l’uscita della Aksener contraria alla scelta del leader del Chp come sfidante di Erdogan a causa del suo limitato carisma. La coalizione si è ricomposta nei giorni successivi dopo che Kilicdaroglu ha accettato come candidati alla vicepresidenza della Repubblica Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul, e Mansur Yavas, sindaco di Ankara, città strappate entrambe al Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp) guidato da Erdogan alle elezioni amministrative del 2019. Le elezioni rappresentano una rara opportunità per l'opposizione di sfidare Erdogan e il suo Akp, tra le ricadute politiche delle due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il sud della Turchia lo scorso 6 febbraio provocando oltre 45 mila morti e hanno suscitato accuse di scarsa risposta del governo nelle prime fasi dei soccorsi.(Res)