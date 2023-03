Milano: tre persone aggredite in viale Brianza e via Sammartini, grave un uomo di 68 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di un evento violento in viale Brianza a Milano, un uomo di 68 anni con una ferita da taglio a una spalla è stato soccorso alle 17:47 dal personale Areu e trasportato in codice rosso al Niguarda. Poco prima, alle 17:39, il personale Areu era già intervenuto, in via Giovanni Battista Sammartini 45, per soccorrere dopo lo stesso evento violento due donne, una di 34 anni e una di 58. La prima ha subito un trauma al volto da collutazione, ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Paolo. La seconda, lievemente ferita ad una mano, non è stata ospedalizzata. Sul posto sono intervenuti automediche, ambulanze e polizia di Stato. Sono al momento in valutazione altre persone coinvolte. (Rem)