Abruzzo: impianti sportivi, concorso di Regione per completamento strutture in piccoli Comuni

- La Giunta regionale abruzzese nel corso della riunione di oggi ha approvato, tra l'altro, l'atto di indirizzo in relazione alle disposizioni per il sostegno e la promozione dell'attività sportiva. Per l'esercizio 2023 ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti è riconosciuto un contributo straordinario in conto capitale finalizzato al completamento degli impianti sportivi i cui lavori siano stati affidati entro il 31 dicembre 2022. Il contributo è concesso a condizione che l'impianto sia realizzato dal Comune tramite contrazione di un mutuo o comunque mediante l'utilizzazione di risorse proprie dell'Ente ed è finalizzato a fronteggiare esclusivamente l'aumento dei costi delle materie prime. Il provvedimento prevede anche che il contributo è concesso nei limiti del 40 per cento dell'importo di affidamento dei lavori e fino ad un ammontare massimo di euro 40mila. Alla concessione del contributo che dev'essere richiesto entro il 30 marzo 2023 provvede il dipartimento Sviluppo economico-Turismo, competente in materia di sport. Infine per fronteggiare questa iniziativa straordinaria istituito un apposito capitolo di spesa con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2023 di euro 120.000. (Gru)