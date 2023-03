Turismo: Santanchè, voglia d’Italia nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Germania e nel mondo "c'è voglia d'Italia" e il mercato tedesco è “estremamente importante” perché contribuisce a destagionalizzare i flussi di visitatori nel nostro Paese. È quanto dichiarato dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè, durante un incontro con la stampa presso l’ambasciata d’Italia a Berlino. Nella capitale della Germania, Santanchè ha incontrato il coordinatore del governo federale per l’Economia marittima e il Turismo, Dieter Janecek. Nella giornata di domani, 7 marzo, l’esponente di Fratelli d’Italia (Fd’I) visiterà la fiera del turismo Itb. Secondo Santanchè, in Germania e nel mondo vi è “un’ottima percezione del brand Italia” e molto più apprezzamento per “l’eccellenza italiana” di quanta ve ne sia nello stesso Paese. “Siamo i più belli, ma dobbiamo imparare a essere i più bravi a venderci”, ha evidenziato il ministro del Turismo. (Geb)