Piemonte: Radicali, inopportuno doppio ruolo per capo gabinetto ministro Zangrillo

- E' inopportuno che Vincenzo Annunziata, capo di gabinetto del ministro Zangrillo, sia anche presidente del Collegio consultivo tecnico relativo alle controversie sui lavori del Grattacielo della Regione Piemonte. Lo hanno denunciato i rappresentanti dei Radicali Italiani Igor Boni e Giulio Manfredi. "L’incarico dell’avvocato Nunziata è del tutto legittimo dal punto di vista giuridico ma assolutamente stigmatizzabile dal punto di vista politico, per l’evidente inopportunità per la Regione Piemonte di avvalersi delle prestazioni di un 'grand commis' dello Stato. Chiediamo sia al ministro Zangrillo sia al Presidente Cirio di esprimersi sulla questione. Chiediamo all’assessore Tronzano di riferire (meglio tardi che mai!) sulla vicenda in Consiglio Regionale e di informare pubblicamente i cittadini sul nuovo esborso di soldi pubblici, utilizzando (meglio tardi che mai!) l’apposita sezione dedicata alla 'Sede Unica' sul sito web della Regione Piemonte", hanno concluso i Radicali Italiani. (Rpi)